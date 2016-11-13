Сколько будет стоить пачка сигарет в России – уже определили депутаты Госдумы
Комитет по бюджету и налогам Госдумы одобрил поправки в законопроект о повышении акцизов на сигареты на 2017-2019 годы. Подготовлен документ в правительстве и скоро будет подан на рассмотрение в парламент. Вероятнее всего, депутаты примут его без изменений.
В первом чтении были указаны акцизы на сигареты в
следующем году в размере 1562 рубля за одну тысячу штук плюс 13% расчетной
стоимости, в 2018-м – 1718 рублей за тысячу штук + 13%, а в 2019 году – 1890
рублей за тысячу штук и 13%. Ко второму чтению появилось предложение повысить акциз
с 13 до 14,5% на каждый год.
По мнению экспертов оптово-розничного рынка, повышение
части акциза приведет к удорожанию пачки сигарет на несколько рублей. Сейчас акцизная
ставка на сигареты составляет 1250 рублей за тысячу штук + 12% расчетной
стоимости, исчисляемой из максимальной розничной цены. Назвать точную цифру
удорожания конечного продукта пока сложно.
Текст: Е. Скобелева