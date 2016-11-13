Сколько будет стоить пачка сигарет в России – уже определили депутаты Госдумы

В первом чтении были указаны акцизы на сигареты в следующем году в размере 1562 рубля за одну тысячу штук плюс 13% расчетной стоимости, в 2018-м – 1718 рублей за тысячу штук + 13%, а в 2019 году – 1890 рублей за тысячу штук и 13%. Ко второму чтению появилось предложение повысить акциз с 13 до 14,5% на каждый год.



По мнению экспертов оптово-розничного рынка, повышение части акциза приведет к удорожанию пачки сигарет на несколько рублей. Сейчас акцизная ставка на сигареты составляет 1250 рублей за тысячу штук + 12% расчетной стоимости, исчисляемой из максимальной розничной цены. Назвать точную цифру удорожания конечного продукта пока сложно.