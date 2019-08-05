Россия расширила "черный список" представителей ЕС

Комментарий ведомства носит следующий характер на предмет числа подпадающих под ограничения лиц, а именно, оно "доведено до паритетного со списком Евросоюза".







Что касается российских дипломатов, то они направили ноту с уведомлением об этом как раз представительству ЕС в России.





Текст: Т. Сокот



