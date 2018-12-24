Канадский психолог Дэниел Эллис о том, как обработать сложные слуховые сигналы

Эллис утверждает, что это одна из причин того, что даже очень маленький ребенок по-разному реагирует на звуки, например, на полицейскую сирену, инструмент и прочее. Есть определенные трудности в том, как обработать сложные слуховые сигналы. Для этого необходимо иметь определенные навыки и способности. Эллис считает, что способность учиться – важный фактор и эффективный метод раскрытия потенциала. Он объясняет, почему людям сложно друг друга понять, особенно если между ними есть какая-то связь. Это не обязательно родные нам люди, не исключение близкие, знакомые, или просто те, кто с нами рядом. Очень часто бывает сложно распознавать разные настроения и правильно ответить своим собеседникам.



В общении участвуют как оратор, так и слушатель. У каждого из них свои функциональные обязательства. В разговоре важно взаимное уважение обоих его участников. Очень хорошо проявлять заботу о чувствах друг друга.

Люди, которые много говорят, не способны участвовать в таком интерактивном ритме не потому, что им все равно, а потому, что они не могут терпеть сопутствующие разговор эмоции другого человека. Фактически, как терапевт, могу сказать нон-стоп-ребята. Когда Вы этот момент прочувствовали на себе, а его показателем есть повторяющаяся не смысловая лексика, это говорит о том, что Вы не хотите знать, что чувствуют другие люди.

Также произошло и с Максом, умным мужчиной, у которого двое маленьких деток. Его жена неоднократно пыталась его покинуть, потому что считала, что он не только не заботился о ней, но и не понимал ее. Макс рассказал свой жизненный путь. Он даже не вздохнул, прежде чем я смог прервать его и спросить, как он себя чувствует. Его глаза наполнились слезами, его голос дрожал, когда он сказал: “Я надеялся, что вы не спросите меня об этом. Я не хочу себя так чувствовать, как сейчас. Я не хочу думать о своих чувствах”.

Я спросил Макса, не считает ли он, что это та часть проблемы, которая заставила его жену подумать о разводе. Он кивнул и сказал: “Я не мог позволить себе находиться в таком состоянии слишком долго. Она думает, что это потому, что у меня нет никаких чувств. Действительно так сложилось, что мне не хватило сил их выразить”.

Макс ударил ногтем по голове. Некоторые люди говорят о себе, потому что искренне думают, что они более интересны, чем кто-либо другой, кого они знают. Но большинство, таких как Макс, переполнены своими чувствами. Когда они их проговаривают, они их отталкивают. В любом случае, такие монологи очень противоположны рассказам, которые описать Манкелль. Они максимально приближают нас к другим людям. Однако, такие разговоры затрудняют человека в общении, но все же учат его управлять своими чувствами по-другому.

Пять простых предложений, как закончить недокучливый разговор

Итак, что вы можете сделать, если вас беспокоит сотрудник, друг или любимый человек, который слишком много говорит? Предлагаем Вашему вниманию пять простых предложений, которые могут Вам помочь:

1. Сначала слушайте, но не слишком долго. Когда вы слушаете, попробуйте понять для себя, что этот человек пытается сообщить, есть ли у вас желание восхищаться услышанным? Какие мысли Вас тревожат, Вашего собеседника? С каким чувством он не может справиться? Предлагаем Вашему вниманию потрясающий блог Софии Демблинг по телевидению. Он о том, как реагировать на окружающий мир, добиться в нем успеха, взаимодействовать с окружающими.

2. Послушав немного и поняв, что человек хочет Вам сообщить, спросите у него, не возражает ли он, если вы его прервете в разговоре. Он может сказать: “Нет, нет, я слишком много говорю, Вам нужно идти”. (Не поддавайтесь отрицанию этой истины из вежливости, она просто отвлечет вас обоих). Если разговаривающий скажет: “Я просто закончу эту мысль”, тогда мягко отреагируйте следующим образом: “О, я думал, вы уже закончили. Могу ли я рассказать вам, что я услышал в ходе нашего разговора”? Все-таки закончите разговор, если у Вас нет выбора, а если есть, тогда его прервите раньше самостоятельно.

3. Когда вы прерываете разговор, будьте готовы сказать что-то о том, что вы слышите своему собеседнику. Не ищите глубокого психологического объяснения. Лучше скажите что-то простое и точное, если возможно, то, что отражает что-то положительное. Не удивляйтесь, если человек начнет говорить о вас. Обычно многие люди говорят обо всех остальных, потому что боятся критики в свой адрес. Опять же, скажите: “Подождите, я хотел бы закончить свою мысль сейчас”, а затем сказать, что вы собираетесь сказать о них.

4. Не останавливайтесь с комментариями о них. Добавьте собственный опыт, который подтвердит, что вы понимаете, что они испытывают. Память о подобном событии, подобное чувство, забавная история – это все, что дает вам шанс поделиться своим опытом. Однако, будьте предельно внимательны, ведь вы можете привязать этих людей к себе.

5. Остановите разговор, когда он длится слишком долго. На самом деле не вредно разговаривать с кем-то, однако, вы не обязаны это делать больше времени, чем вам нужно (и больше, чем вы хотите его уделить). Вам действительно жаль, но у вас есть работа, которую вам необходимо выполнить. В таких случаях следует сказать следующее: - “Я должен продолжить этот разговор позже”. Если это люди, которые вернутся к нему позже, тогда просто скажите: «Нет, извините, я сейчас занят», потому что, наконец, вы имеете тоже право защищать свои собственные границы.

Текст: Т. Сокот



