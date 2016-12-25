В Новой Зеландии в ДТП попал автобус с музыкантами

Речь идет об автобусе, в котором находились 45 человек. Это транспортное средство скатилось под крутой откос близ новозеландского города Гизборн. В нем находились музыканты. Они ехали на рождественский концерт.







Пострадали в результате аварии с участием автобуса 27 человек. Возраст госпитализированных варьируется в пределах 16 до 65 лет. В настоящий момент один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Еще двое погибли.





Причина, согласно которой автобус скатился под крутой откос, не обнародована.





Текст: Т. Сокот



