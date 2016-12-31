Ученые: лидерские качества заложены в генах
Группа исследователей из нескольких стран провела эксперимент в США при участии 4 тысяч американцев. Целью работы было дать ответ на вопрос – лидерами рождаются или становятся? Оказалось, что 25% наличия лидерских качеств в характере зависит от наследственности человека.
Изучив гены добровольцев, ученые выделили ген rs4950,
который содержит информацию о лидерских качествах. В семьях родителей-лидеров
чаще рождаются дети с такими же чертами характера. Гены преуспевающих родителей
уже на четверть гарантируют, что ребенок будет расти уверенным в себе и
проявлять лидерские качества.
Однако, как отмечают авторы исследования, полученные по наследству
от родителей лидерские качества нужно развивать обучением, общением. Если же
этого не делать, то потенциал успешного человека останется нереализованным.
Текст: Е. Скобелева