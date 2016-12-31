Ученые: лидерские качества заложены в генах

Изучив гены добровольцев, ученые выделили ген rs4950, который содержит информацию о лидерских качествах. В семьях родителей-лидеров чаще рождаются дети с такими же чертами характера. Гены преуспевающих родителей уже на четверть гарантируют, что ребенок будет расти уверенным в себе и проявлять лидерские качества.



Однако, как отмечают авторы исследования, полученные по наследству от родителей лидерские качества нужно развивать обучением, общением. Если же этого не делать, то потенциал успешного человека останется нереализованным.

Текст: Е. Скобелева