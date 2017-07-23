Следственными органами СК РФ по Республике Коми организована

Представитель регионального следственного управления Коровченко сообщила, что "по факту обрушения породы в шахте проводится доследственная проверка. Характер травм пострадавших уточняется".







Похожее ЧП случилось приблизительно год назад на другой шахте предприятия. Это было 15 июля 2016 года, шахта №1 нефтешахтного управления "Яреганефть". В ходе производства работ опрокинулась вагонетка с породой. Тогда погиб один из работников. У второго травмы.





Несколько слов о нефтешахтном управлении "Яреганефть". Оно занимается добычей нефти и является одним из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его ввели в эксплуатацию еще в 1939 году.





Обратим внимание, что нефть Яреги залегает на глубине в пределах 165-200 м. У нее очень высокая вязкостью при незначительном содержании газа и низкое пластовое давление.





Сегодня Ярега является единственным местом в России, где нефть добывают разными способами: поверхностным, подземным и термошахтным.





К этому времени завершен достаточно крупный инвестиционный проект "Ярега-1". В рамках этого проекта построен ряд инфраструктурных и технологических объектов. Как раз все это позволит достичь уровня добычи в 2017 году в 1,918 млн тонн нефти. Обратим внимание, что это в 2,6 раза превысит показатель, который был два года тому назад.





Из нефти Яреги принято производить ряд уникальных химических продуктов, которые столь необходимы для нужд космической, дорожно-строительной, фармацевтической отраслей. Из нее изготовляют дизельное топливо для сверхнизких температур. Обратим внимание, что на нем работают суда Арктического и Северного флотов.





Текст:

Т. Сокот



