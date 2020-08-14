Российский ученый о том, чем заниматься на самоизоляции





Также Суворов призвал тратить освободившееся время на самореализацию.

Ученый говорит, что сам в период самоизоляции неоднократно дописывает и подготавливает научные статьи и доклады. Точно также поступают многие его коллеги.

В какчестве другого примера Суворов привел одного из своих учителей в Институте медико-биологических проблем РАН, Евгения Ильина. Тот год вообще провел в Антарктиде в качестве врача. Да и за этот год он выучил английский язык.

Текст: Т. Сокот



