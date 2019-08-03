Новые санкции против России касаются внутриполитической борьбы США - Москва

Лондон и Вашингтон заявили, что Россия «весьма вероятно» ответственна за нападение, но затем не смогли предоставить убедительных доказательств. «Здесь что-то подозрительное»: Путин не верит, что Великобритания отравила Скрипалова.



Новые санкции позволят США противостоять кредитам и любой другой помощи России со стороны международных финансовых организаций, а также запретить американским банкам кредитовать страну. По иронии судьбы, Трамп сделал свой шаг через день после того, что он назвал «коротким, но хорошим» телефонным звонком со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Дело Скрипала не было реальной причиной введения новых санкций, поскольку «все, что США делают в отношении России, следует рассматривать в контексте растущей агитации в преддверии выборов» в Америке в 2020 году, считает Рябков.

Весьма прискорбно, что остальная часть того, что несколько лет назад называлось американо-российским партнерством, теперь приносится в жертву из-за требований некоторых, которые просто используют отношения с Россией в качестве инструмента внутренней борьбы США.

Заместитель министра иностранных дел заявил, что Россия давно «приспособилась» к санкциям США и даже сумела повысить эффективность своей экономики, в том числе сельского хозяйства, благодаря им.

Чтобы еще больше свести к минимуму негативное влияние ограничений, Москва «прежде всего уходит от финансовой системы США и отходит от доллара как универсального средства платежа номер один в мире».





Текст: Т. Сокот



