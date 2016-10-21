Хоккеист Даниэль Винник остался без кусочка уха
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Даниэль Винник в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды» потерял часть уха. Когда хоккеист попытался заблокировать ворота от броска соперника, шайба угодила ему в голову.
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» канадец Даниэль Винник получил травму уха в матче против команды «Флорида Пантерс».
Как позже рассказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, произошел инцидент в третьем периоде при попытке хоккеиста заблокировать бросок Райли Смита, форварда «Пантер». Шайба попала Виннику в голову, после чего тот долго не мог встать со льда. Через несколько минут игрок сам покинул площадку, а после того, как его осмотрели медики, вернулся на лед.
«Он не понял, что произошло. Шайба попала ему прямо в ухо и даже отсекла кусочек. Маленький кусочек», — уточнил после игры Тротц.
Кстати, матч закончился победой «вашингтонцев» со счетом 4:2.
Текст: Е. Скобелева