Илон Маск хвалит российский ракетный двигатель

Кстати, этот двигатель активно используют американцы на ракете-носителе Atlas-5.



Маск обратил внимание общественности на тот факт, что американским компаниям Boeing и Lockheed действительно стыдно, что они до сих пор используют российские технологии.

Обратим внимание, что на российском ракетном двигателе РД-180 до этоо времени совершено приблизительно 85 полетов в космос.

Текст: Т. Сокот



