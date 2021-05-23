Гора Ньирагонго: извержение вулкана в ДР Конго оставило людей без крова
23.05.2021 19:18 / В мире / Прочли: 271 человек
Лава разрушает дома после извержения вулкана ДР Конго.
Жители Демократической Республики Конго возвращаются в места разрушений после извержения большого вулкана.
Гора Ньирагонго окрасила небо в красный цвет и извергла реку лавы в субботу.
Тысячи людей в одночасье покинули Гому, двухмиллионный город к югу от вулкана.
Есть сообщения о пяти смертельных случаях во время процесса эвакуации, хотя это официально не подтверждено.
Неизвестно, погиб ли кто-нибудь в результате самого извержения.
К северу от города разрушены дома.
Поскольку лава двигалась медленно, у многих людей было время покинуть этот район.
Вулкан, расположенный в 10 км (шести милях) от Гомы, последний раз извергался в 2002 году, в результате чего погибли 250 человек и 120 000 человек остались без крова.
Извержение вулкана Ньирагонго в Гоме, Демократическая Республика Конго, 23 мая 2021 г.
Министр связи Патрик Муай сообщил, что в воскресенье днем у правительства запланировано второе экстренное заседание. Он также сказал, что впоследствии в этом районе ощущались сейсмические толчки. «Людям рекомендуется сохранять бдительность, избегать второстепенных поездок и следовать указаниям».
Некоторые местные жители жаловались на отсутствие информации от властей во время извержения.
Жители собирают остатки своих разрушенных домов из тлеющей лавы, образовавшейся в результате извержения вулкана Ньирагонго недалеко от Гомы в Демократической Республике Конго 23 мая 2021 года.
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