В Башкирии отыскали пропавшую 2-летнюю малышку

Поисковая группа нашла малышку в поле между деревней и соседним населенным пунктом. После осмотра врачами девочку передали родителям.



Как ранее сообщалось, маленькая Ильсия Баимова утром гуляла во дворе дома, за ней должна была присматривать бабушка пока родители занимались своими делами в деревне. Выяснилось, что калитка на улицу была открыта, и девочка незаметно для своей няни ушла со двора в неизвестном направлении.

По информации пресс-службы полиции, родители, вернувшись домой, не застали там дочку. Они сразу обратились за помощью в поисках девочки. Стражи порядка узнали, что в последний раз жители деревни видели малышку, когда она шла сама в сторону реки. И, что удивило полицейских, никто из взрослых не остановил ребенка и не вернул домой.

Были организованы масштабные поиски в деревне, ее окрестностях и возле речки. В поисках участвовали свыше 70 полицейских, сотрудники МЧС, кинологи с собаками, также местные жители. Кроме того, был задействован беспилотный летательный аппарат спасателей. К счастью, девочку быстро обнаружили живой, и финал этой истории о невнимательности и даже безразличии людей оказался благополучным.

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