В Кирове увеличилось число пострадавших в результате ДТП: оно возросло до 8

Есть один раненый. Его доставили в больницу. Эта информация обнародована представителями пресс-службы Управления Министерства внутренних дел России по Кировской области.



Предварительная информация следующая: это дорожно-транспортное происшествие произошло случилось на днях на улице Придорожной, слобода Шельпяки, Нововятский район Кирова.

По факту этой аварии полицейские заняты проверкой, в ходе которой они пытаются установить все причины и обстоятельства этого ДТП.

Текст: Т. Сокот



