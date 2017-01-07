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У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

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У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

07.01.2017 20:04 / Общество / Прочли: 173 человек

У берегов Камчатки сегодня объявили о том, что возможно штормовое предупреждение. Так, 8 января днем Тихом океане, Беринговом море в таких подрайонах как 11311, 11313, 11321, 11323 нужно опасаться волнений высотой в пределах 8-9 метров.

Штормовое предупреждение объявили в акватории Тихого океана и Берингового моря, практически рядом с берегом Камчатки. Это сообщение принадлежит  пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Текст сообщения ведомства носит следующий характер: - "По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января днем в Тихом океане, Беринговом море в подрайонах 11311, 11313, 11321, 11323 ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. 8 января вечером опасное волнение распространится в подрайон 11294. В зону штормового воздействия попадает побережье Алеутского муниципального района". 

В результате, руководителям судоходных компаний, чьи суда в это время находятся в выше указанных обозначенных районах, рекомендовали принять все необходимые меры повышенной предосторожности. 

Исходя из прогноза, средства и силы регионального ГУ МЧС России полностью оказались готовы оперативно реагировать на самые разные чрезвычайные ситуации. 

Так, неблагоприятное явление будет продолжаться до конца 8 января.

Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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