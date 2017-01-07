У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
07.01.2017 20:04 / Общество / Прочли: 173 человек
У берегов Камчатки сегодня объявили о том, что возможно штормовое предупреждение. Так, 8 января днем Тихом океане, Беринговом море в таких подрайонах как 11311, 11313, 11321, 11323 нужно опасаться волнений высотой в пределах 8-9 метров.
Штормовое предупреждение объявили в акватории Тихого океана и Берингового моря, практически рядом с берегом Камчатки. Это сообщение принадлежит пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Текст сообщения ведомства носит следующий характер: - "По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января днем в Тихом океане, Беринговом море в подрайонах 11311, 11313, 11321, 11323 ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. 8 января вечером опасное волнение распространится в подрайон 11294. В зону штормового воздействия попадает побережье Алеутского муниципального района".
В результате, руководителям судоходных компаний, чьи суда в это время находятся в выше указанных обозначенных районах, рекомендовали принять все необходимые меры повышенной предосторожности.
Исходя из прогноза, средства и силы регионального ГУ МЧС России полностью оказались готовы оперативно реагировать на самые разные чрезвычайные ситуации.
Так, неблагоприятное явление будет продолжаться до конца 8 января.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
SpaceX планирует первый после аварии запуск Falcon 9
09.01.2017 12:01 / В миреОн состоится не раньше 14 января. SpaceX намерена использовать Falcon 9 и вывести на орбиту 10 новейших телеко...
Число жертв увеличилось в Таиланде до 19 человек
09.01.2017 11:55 / ПроисшествияВ Таиланде до сих пор проливные дожди. Под водой оказались более 4 тыс. населенных пунктов. Напомним, что в 10...
Пожар в ангаре на юго-западе Москвы удалось локализовать
09.01.2017 11:31 / ПроисшествияПострадавшие в результате случившегося отсутствуют. ...
В аэропорт Сургута по технической причине вернулся самолет Airbus A320
09.01.2017 11:25 / ПроисшествияВ аэропорту Сургута сообщили, что рейс из Сургута в Москву отменили. Все пассажиры переоформлены на другие рей...
В двух ДТП в Башкирии погибли сразу пять человек
09.01.2017 11:16 / ПроисшествияРечь идет о двух автомобильных авариях в Башкирии. Это были серьезные ДТП, в результате которых погибли пять ч...
В Таиланде туристы не могли покинуть затопленный остров Самуи
09.01.2017 11:09 / ПроисшествияОчевидцы прокомментировали, что проливные дожди до сих пор на Самуи не прекращаются. Они и так продолжались дв...
Происшествие в аэропорту Гомеля: за пределы взлетной полосы выкатился самолет
09.01.2017 10:00 / ПроисшествияВ самолете находились три члена экипажа и четыре пассажира. Пострадавшие среди них отсутствуют. ...
Более тридцати заключенных нашли мертвыми в одной из тюрем Бразилии
09.01.2017 09:38 / ОбществоВсе погибшие – это жертвы противостояния двух соперничающих группировок наркомафии - "Красного командования" и...
В Болгарии в результате снежной бури погибли сразу два человека
09.01.2017 09:20 / ОбществоВ Болгарии сильный снег. Речь идет о снежной буре. В результате, по всей стране практически перекрыто дорожное...
Число жертв взрыва на шахте в Китае составило 12 человек
08.01.2017 22:24 / ПроисшествияВ СМИ была информация о том, что на момент взрыва в тоннеле находилось более 50 человек. ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар