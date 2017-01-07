У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в акватории Тихого океана и Берингового моря, практически рядом с берегом Камчатки. Это сообщение принадлежит пресс-службе регионального ГУ МЧС.







Текст сообщения ведомства носит следующий характер: - "По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января днем в Тихом океане, Беринговом море в подрайонах 11311, 11313, 11321, 11323 ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. 8 января вечером опасное волнение распространится в подрайон 11294. В зону штормового воздействия попадает побережье Алеутского муниципального района".





В результате, руководителям судоходных компаний, чьи суда в это время находятся в выше указанных обозначенных районах, рекомендовали принять все необходимые меры повышенной предосторожности.





Исходя из прогноза, средства и силы регионального ГУ МЧС России полностью оказались готовы оперативно реагировать на самые разные чрезвычайные ситуации.





Так, неблагоприятное явление будет продолжаться до конца 8 января.





Текст: Т. Сокот



