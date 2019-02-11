Тысячи птенцов фламинго спасены из засохшей Южноафриканской плотины

Около 2000 птенцов фламинго удалось спасти с плотины Камферс близ Кимберли (ситуация призошла в конце января). Этих птенцов бросили их родители после значительного снижения уровня воды на Южноафриканской плотине.



Снижение уровня воды визвано засухой на северном мысе.

Южноафриканский Фонд охраны прибрежных птиц (SANCCOB), одна из организаций, сотрудники которой занимаются уходом за птенцами. Они также проводять сбор пожертвований продовольствия и денежных средств. Заинтересованы в добровольцях для кормления пострадавших птиц вручную.

Катта Людыня, менеджер по исследованиям в SANCCOB,сообщила, что приблизительно 550 птиц доставили на объект Кейптауна на машине и самолетом.

Текст: Т. Сокот



