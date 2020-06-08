Трамп «отошел» от конституции - бывший военный начальник Колин Пауэлл
08.06.2020 05:57 / Политика / Прочли: 302 человек
Колин Пауэлл был председателем Объединенного комитета начальников штабов США в 1989-93 гг.
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл подверг резкой критике действия президента Дональда Трампа по борьбе с расизмом, заявив, что он «отошел» от конституции.
Республиканец, бывший высший военный офицер, является последним, кто осудил ответ Трампа, включая его угрозы использовать армию для подавления митингов.
Он сказал, что будет голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена в ноябрьском опросе.
Президент Трамп ответил, назвав Пауэлла «сильно переоцененным».
Пауэлл, единственный афроамериканец, который до сих пор занимал пост председателя Объединенного комитета начальников штабов, присоединился к растущему списку бывших высокопоставленных военных чиновников, которые начали совершать жестокие нападения на президента Трампа.
Это происходит в дни общенациональных акций протеста против расизма и жестокости полиции, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда под стражей в полиции в Миннеаполисе 25 мая.
В воскресенье девять из 13 членов городского совета Миннеаполиса пообещали перед сотнями протестующих демонтировать местное полицейское управление и вместо этого создать «новую модель общественной безопасности, которая фактически обеспечивает безопасность нашего сообщества».
Тем временем меры безопасности в США отменили, поскольку беспорядки начали ослабевать. Нью-Йорк отменил почти недельный комендантский час, и Трамп сказал, что он приказал Национальной гвардии начать уход из Вашингтона.
Что сказал Колин Пауэлл?
Говоря о состоянии Союза в воскресенье, Пауэлл сказал: «У нас есть конституция. И мы должны следовать этой конституции. И президент отошел от нее».
Ссылаясь на президента Трампа, отставной четырехзвездный генерал сказал: «Он лжет о вещах и ему это сходит с рук, потому что люди не будут считать его ответственным».
Пауэлл также сказал, что риторика президента представляет опасность для американской демократии, и сказал, ссылаясь на президентские выборы этого года: «Я, безусловно, никоим образом не могу поддержать президента Трампа в этом году».
Он добавил: «Я очень близок с Джо Байденом по социальным и политическим вопросам. Я работал с ним 35, 40 лет. И теперь он кандидат, и я буду голосовать за него».
Напомним, что Пауэлл, которого считают умеренным республиканцем, не голосовал за Трампа в опросе 2016 года.
В интервью он также поддержал американских военных лидеров, которые критиковали Трампа в последние дни.
Генерал Мартин Демпси, председатель Объединенного комитета начальников штабов при Бараке Обаме, заявил в воскресенье на телеканале, что слова президента испортили отношения между общественностью США и вооруженными силами.
Бывший министр обороны Джеймс Мэттис на прошлой неделе обвинил Трампа в умышленном разжигании разногласий, заявив, что он «рассержен и потрясен» тем, как Трамп отреагировал на протесты.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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