Снова поднялись цена нефти Brent

Что касается стоимости фьючерсов нефти Brent, учитывая поставку в июле второй раз на протяжении этого месяца, она поднялась выше $80 за баррель.







На днях баррель Brent подорожал. Он стоил до $80,18, достигнув сегодня отметки в $80,11. Это данные биржи ICE.





Обратим внимание на тот момент: до 17 мая нефть этой марки не поднималась в цене выше $80 за баррель. Так было на протяжении 3,5 лет.

Текст: Т. Сокот



