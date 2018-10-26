Подразделение Минобороны Японии: хакеры заразили Минобороны страны вирусом

В общем, так произошло, что в систему электронных тендеров для предпринимателей, которые претендуют на военные заказы, проник вирус.



Преступникам удалось взломать систему в тот момент, когда сотрудник ведомства открыл файл-послание от ложного адресата.

Этот взлом был обнаружен очень быстро. Что касается системы, ее «почистили». Торги тоже временно проводились через подачу документов в печатном виде.

Не исключено, что подвергшаяся заражению система, соединена с внутренней сетью Минобороны Японии, поэтому у киберпреступников в результате взлома мог быть доступ к закрытой информации.

Текст: Т. Сокот



