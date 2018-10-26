Израильская авиация: в этот раз удалось поразить восемь целей ХАМАС

Это был ответ на ракетный обстрел из сектора Газа. Такова информация представителей пресс-службы Армии обороны Израиля.



Напомним, что ранее с территории сектора Газа произведен был ракетный обстрел. Дальше в воздух поднялись истребители израильских ВВС.

Обратим внимание, что командование возложило «ответственность за все, что происходит в секторе Газа», на «правящее в анклаве с 2007 года движение ХАМАС».

Текст: Т. Сокот



