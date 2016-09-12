Отныне изучать астероид Бенну будет научный аппарат OSIRIS-REx
12.09.2016 10:29 / В мире / Прочли: 232 человек
Задача аппарата - выйти на орбиту вокруг Солнца, по которой вращается Бенну. Еше его необходимо догнать его и только тогда приступить к его изучению.
Ракета Atlas V стартовала с космодрома, что расположен на мысе Канаверал. Она вывела в космос научный аппарат OSIRIS-REx. Задача последнего взять образцы грунта на астероиде Бенну. Напомним, что запуск носителя состоялся в 19:05 по времени Восточного побережья США (02:05 пятницы мск).
Что касается подготовки и самого пуска, они прошли строго по плану. В некоторой степени это было связано с идеальной погодой. На небе была всего лишь легкая облачность.
Приблизительно на шестой минуте полета Atlas V достиг сверхзвуковой скорости. Потом от ракеты отделилась первая ступень и включился Centaur, двигатель верхней части ракеты. На протяжении всего этого времени представители консорциума United Launch Alliance (ULA), который выступал оператором запуска, информировали общественность, что все системы продолжают работать нормально.
В 20:04 (03:04 мск) "Центавр" придал ускорение аппарату. Он скорректировал его курс, нормально отстыковался. Отделтившись от своего носителя OSIRIS-REx, он отправится к пролетающему рядом с Землей астероиду Бенну. Ему было необходимо, чтобы забрать на нем образцы для их последующего изучения уже на Земле.
В среднем, продолжительность путешествия приблизительно семь лет. Ближе к 2018 году OSIRIS-REx дожжен достичь цели. Скорее всего он возьмет пробы грунта уже в июле 2020 года, а в сентябре 2023 года аппарат должен вернуться на Землю.
Напомним, что это первая подобная миссия, которую проводит американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Что касается ее стоимости, она составила $1 млрд.
Несколько слов о OSIRIS-REx. Он оснащен несколькими приборами и механизмами. На нем есть фотокамеры, спектрометры и лазерный высотомер. Задача аппарата - выйти на орбиту вокруг Солнца, по которой вращается Бенну. Астероид необходимо догнать, и только потом приступить к его изучению.
Дальше должна быть предпринята операция по захвату грунта с помощью руки-манипулятора. Последняя снабжена снабжена специальным пневматическим устройством. В общей сложности сотрудники NASA планируют, что они соберут от 60 граммов до 2 кг астероидного грунта.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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