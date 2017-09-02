Опасность миновала: об инциденте на стадионе на юге Лондона

Это был 35-летний мужчина, которого задержали по подозрению в попытке причинить тяжкие телесные повреждения после инцидента на стадионе на юге Лондона 31 августа.



Зрители, наблюдавшие за матчем Суррея, попросили прикрыться, игроки покинули поле.

Вооруженная полиция эвакуировала людей, игра была отменена.

Дет Кон Кон Доминик Ландрагин сказал: «Хотя никто не пострадал, это было безответное действие, предпринятое без учета безопасности и благополучия зрителей или игроков. «Важно, что мы отследили виновных….».

Задержанного освободили под залог полиции в ожидании дальнейших расследований.

Игра закончилась вничью.





Текст: Т. Сокот



