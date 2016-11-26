В аэропортах Москвы приблизительно 20 рейсов задержаны и 40 отменены
26.11.2016 22:18 / Происшествия / Прочли: 129 человек
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в столице сильный снег и порывистый ветер.
На портале "Яндекс. Расписание" размещена информация следующего характера: в аэропортах Москвы задержаны приблизительно 20 авиарейсов. Еще около 40 отменили.
Сегодня по состоянию на 16:00 мск, в Домодедове отменили три рейса. Еще 11 выполняются с опозданием. В Шереметьеве тоже задержаны семь рейсов, и еще 36 выполняться не должны. Что касается аэропорта Внуково, здесь все рейсы будут выполняться по расписанию.
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в столице сильный снег и порывистый ветер. В ближайшие часы до 03:00 мск 27 ноября в Москве может быть снегопад. Местами ожидается сильный и мокрый снег, гололедица. Ветер ожидается юго-западный ветер. Его порывы могут достигать до 15 м/с.
Спасатели предупредили общественность о том, что сильный ветер и налипание снега – это одна из причин повреждения линий электропередачи, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, возможно падение деревьев.
Возможно ухудшиться видимость, поэтому не исключение, что ожидается затруднение в движении транспорта. Также образуются заторы на дорогах, увеличится рост ДТП.
В МЧС попросили, чтобы соблюдались правила безопасности, а водители были максимально аккуратными на дорогах.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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