В аэропортах Москвы приблизительно 20 рейсов задержаны и 40 отменены

На портале "Яндекс. Расписание" размещена информация следующего характера: в аэропортах Москвы задержаны приблизительно 20 авиарейсов. Еще около 40 отменили.







Сегодня по состоянию на 16:00 мск, в Домодедове отменили три рейса. Еще 11 выполняются с опозданием. В Шереметьеве тоже задержаны семь рейсов, и еще 36 выполняться не должны. Что касается аэропорта Внуково, здесь все рейсы будут выполняться по расписанию.





Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в столице сильный снег и порывистый ветер. В ближайшие часы до 03:00 мск 27 ноября в Москве может быть снегопад. Местами ожидается сильный и мокрый снег, гололедица. Ветер ожидается юго-западный ветер. Его порывы могут достигать до 15 м/с.





Спасатели предупредили общественность о том, что сильный ветер и налипание снега – это одна из причин повреждения линий электропередачи, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, возможно падение деревьев.





Возможно ухудшиться видимость, поэтому не исключение, что ожидается затруднение в движении транспорта. Также образуются заторы на дорогах, увеличится рост ДТП.





В МЧС попросили, чтобы соблюдались правила безопасности, а водители были максимально аккуратными на дорогах.





Текст:

Т. Сокот



