Самолет, который принадлежит компании Jetstar, совершил посадку в Сингапуре

В настоящий момент руководство Jetstar занято расследованием случившегося.

Так, "посадка была совершена в штатном режиме, никто из находившихся на борту не пострадал".

Официальный представитель перевозчика Робин Го сообщил следующее: - "экипаж лайнера Airbus A320-232, совершавшего рейс 3K535 по маршруту Сингапур - Пхукет, через некоторое время после вылета запросил вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации".

Самолет принадлежит австралийскому бюджетному авиаперевозчику Jetstar. Он совершил экстренную посадку в аэропорту Сингапура. Причина – разгерметизация салона. Это распространенное заявление компании.

Причина случившегося: разгерметизация салона. По словам представителя перевозчика, посадка совершалась в штатном режиме. Никто из тех, кто находился на борту воздушного судна не пострадал.

Последние новости

На базе ОМОНа в Москве погиб старший лейтенант Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника спецподразделения ОМОН в Москве. Как сообщае... Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника спецподразделения ОМОН в Москве. Как сообщае...

В Первоуральске – массовое отравление горожан из центрального водопровода Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболева... Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболева...

Певица Мадонна усыновляет еще двух африканских детей 58-летняя Мадонна воспитывает родных детей – 20-летнюю Лурдес-Марию и 16-летнего Рокко, а также двух 11-летних... 58-летняя Мадонна воспитывает родных детей – 20-летнюю Лурдес-Марию и 16-летнего Рокко, а также двух 11-летних...

Туристка из Китая погибла в Мурманске, делая селфи на дороге Двое туристов из Китая попали под машину в Мурманске, перебегая дорогу в неположенном месте. Как сообщили в пр... Двое туристов из Китая попали под машину в Мурманске, перебегая дорогу в неположенном месте. Как сообщили в пр...

Невеста Федора Бондарчука беременна? Таким вопросом задались журналисты и поклонники творчества режиссера после премьеры его фильма «Притяжение». Н... Таким вопросом задались журналисты и поклонники творчества режиссера после премьеры его фильма «Притяжение». Н...

Голливуд: брак Скарлетт Йохансон не выдержал метаний между двумя континентами Актриса и французский журналист Роман Дориак расстались после двух лет брака. 32-летняя Йоханссон не носит обр... Актриса и французский журналист Роман Дориак расстались после двух лет брака. 32-летняя Йоханссон не носит обр...

Товары IKEA станут дешевле для покупателей в России Компания IKEA намерена снизить на 1,8 тысячи видов товара – в целом 20% ассортимента, представленного в России... Компания IKEA намерена снизить на 1,8 тысячи видов товара – в целом 20% ассортимента, представленного в России...

В центре Москвы ночью произошла массовая драка Пять человек получили различные травмы и были госпитализированы после массовой драки в центре столицы. Стычка ... Пять человек получили различные травмы и были госпитализированы после массовой драки в центре столицы. Стычка ...

На Алтай обрушились метели, людей эвакуируют с заснеженных дорог На переметенной снегом трассе в Поспелихинском районе вечером 25 января застряли пять пассажирских автобусов и... На переметенной снегом трассе в Поспелихинском районе вечером 25 января застряли пять пассажирских автобусов и...

ЧП во Владивостоке: полсотни рыбаков застряли на льдине Владивостокской городской поисково-спасательной службе сегодня утром пришлось проводить спасательную операцию ... Владивостокской городской поисково-спасательной службе сегодня утром пришлось проводить спасательную операцию ...



