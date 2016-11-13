На Аляске случилось землетрясение, магнитуда которого составила 5,2

Землетрясение, магнитуда которого 5,2, произошло на юго-западе штата Аляска. Таково сообщение Геологической службы США.







Согласно обнародованным ее данным известно, что эпицентр подземных толчков расположился в 106 км на северо-восток от городка Чигник-Лейк. Что касается очага, он залегал на глубине в пределах 11,4 км.





Какая-либо информация о разрушениях и пострадавших в настоящий момент отсутствует.





Текст:

Т. Сокот



