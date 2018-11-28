Сомалийские боевики атаковали религиозный центр, взяв его штурмом

Террористы имели возможность привести в действие взрывчатку, которую они заложили в автомобиль недалеко от здания центра. Дальше они силой ворвались внутрь.



В результате случившегося погибли люди - 11 человек, в том числе духовный деятель. Однако, власти региона еще не подтвердили информацию о погибших.

напомним, что на днях боевики радикального движения «Талибан» смогли напасть на конвой сил безопасности в Афганистане. Тогда тоже погибли люди - по меньшей мере 22 полицейских.

Текст: Т. Сокот



