Китайский марафон: болельщики оплакивают лучших бегунов, погибших в смертельной гонке





Началась спасательная операция по спасению заблудших бегунов, выжили не все.

В сети хлынули дань уважения двум ведущим китайским бегунам, которые погибли после того, как в субботу на дистанции в провинции Ганьсу из-за экстремальных погодных явлений ударили по ним.

Лян Цзин, чемпион по ультрамарафону, и Хуан Гуаньцзюнь, марафонец с нарушением слуха, были среди 21 человека, погибшего в забеге на 100 км (60 миль).

Выжившие участники сообщили, что прогноз указывал на то, что будет ветер и дождь, но ничего более сильного, чем то, что они испытали.

Горный забег был остановлен, когда некоторые из 172 бегунов пропали без вести, и началась масштабная спасательная операция.

Правительство области подверглось резкой критике за отсутствие планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Официальные лица извинились...

Лян Цзин был одним из самых опытных ультрамарафонцев Китая, и за свои навыки его нежно прозвали «Богом Лян» и «Генералом Ляном». 31-летний спортсмен выиграл множество гонок на длинные дистанции в стране, в том числе Ultra Gobi в 2018 году - гонку на 400 км по пустыне Гоби. Судя по фотографиям, сделанным перед началом субботней гонки, которые широко распространялись, на нем были только шорты, тонкая куртка и бейсболка. К тому времени, когда его нашли спасатели, у него уже не было признаков жизнедеятельности.

В китайских социальных сетях фанаты оплакивали его смерть, назвав ее «огромной утратой» для страны.



