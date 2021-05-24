Китайский марафон: болельщики оплакивают лучших бегунов, погибших в смертельной гонке
24.05.2021 09:28 / Общество / Прочли: 262 человек
Спасатели несут носилки во время работы на месте, где из-за сильных холодов погибли участники 100-километрового ультрамарафонского забега в Байине, провинция Ганьсу.
Началась спасательная операция по спасению заблудших бегунов, выжили не все.
В сети хлынули дань уважения двум ведущим китайским бегунам, которые погибли после того, как в субботу на дистанции в провинции Ганьсу из-за экстремальных погодных явлений ударили по ним.
Лян Цзин, чемпион по ультрамарафону, и Хуан Гуаньцзюнь, марафонец с нарушением слуха, были среди 21 человека, погибшего в забеге на 100 км (60 миль).
Выжившие участники сообщили, что прогноз указывал на то, что будет ветер и дождь, но ничего более сильного, чем то, что они испытали.
Горный забег был остановлен, когда некоторые из 172 бегунов пропали без вести, и началась масштабная спасательная операция.
Правительство области подверглось резкой критике за отсутствие планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Официальные лица извинились...
Лян Цзин был одним из самых опытных ультрамарафонцев Китая, и за свои навыки его нежно прозвали «Богом Лян» и «Генералом Ляном». 31-летний спортсмен выиграл множество гонок на длинные дистанции в стране, в том числе Ultra Gobi в 2018 году - гонку на 400 км по пустыне Гоби. Судя по фотографиям, сделанным перед началом субботней гонки, которые широко распространялись, на нем были только шорты, тонкая куртка и бейсболка. К тому времени, когда его нашли спасатели, у него уже не было признаков жизнедеятельности.
В китайских социальных сетях фанаты оплакивали его смерть, назвав ее «огромной утратой» для страны.
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