Число жертв взрыва на шахте в Китае составило 12 человек

В СМИ обнародовано число погибших в результате взрыва. Напомним, что взрыв произошел на угольной шахте, которая расположена в центральной китайской провинции Хэнань. Количество погибших в результате взрыва составило 12 человек. Сначала в СМИ была информация о том, что погибло пять человек.







В момент происшествия в тоннеле находилось более 50 человек. В результате случившегося семеро из них оказались под завалом. В настоящий момент удалось установить, что они все погибли.





На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. В том числе туда направились спасатели и медики.





В настоящий момент причины взрыва не установлены. По факту случившегося проводится следствие.





Текст: Т. Сокот



