Сирийским войскам удалось блокировать террористов на юго-запад от Дамаска

Эта операция проходила у горы Хермон, юго-запад от Дамаска. Бой был ожесточенный. Сирийские войска заняли свои позиции у водного источника Набаа-эль-Манбидж. Таким образом они перекрыли линии снабжения противника, который оборонялся в селении Бейт-Джан.



В ходе этих операций войска нанесли потери террористам, уничтожив таким образом их транспорт.





Текст: Т. Сокот



