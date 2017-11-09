Происшествие в Лас-Вегасе: в ДТП попал беспилотный автобус

Речь идет о беспилотном автобусе в Лас-Вегасе (США), который столкнулся с автофургоном. Этот инцидент случился в первый день работы автобуса, который управлял компьютерной системой.







Виновник ДТП - водитель фургона, с которым этот автобус столкнулся. В полиции сообщили, что шофер дал задний ход. В результате, он столкнулся с автоматическим транспортным средством.





В результате аварии пострадавшие отсутствуют. У обеих машин незначительные повреждения.





В результате этого происшествия водителя фургона вызвали в суд.

Несколько слов об автобусе без водителя, которого вчера запустили в Лас-Вегасе в тестовом режиме. Он распознает сигналы светофора, неплохо уступает дорогу другим автомобилям, останавливаясь перед пешеходами.





Это автобус с бесплатным проездом. Его вместительность - 11 пассажиров. Скорость его передвижения – в пределах 25 км/ч.





Текст: Т. Сокот



