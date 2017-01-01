Пожар в квартире в центре Петербурга удалось локализовать

Пожар произошел в квартире одного из жилых домов в центре Петербурга. Его тушили свыше 100 спасателей, поскольку был повышен ранг сложности. Это сообщение принадлежит региональному управлению МЧС.







В управлении сообщили, что "в 20:26 мск локализация".





Информация о пожаре поступила вчера вечером, в 19:23 мск. Было сказано, что в пятиэтажном жилом доме, четвертый этаж, горит квартира. Что касается площади пожара, она составила 50 кв метров.





В управлении сообщили, что эвакуировано 8 человек.





Какие-либо сведения о пострадавших в настоящий момент отсутствуют. На месте происшествия работали 102 человека. В своей работе они использовали 23 единицы техники.





Текст: Т. Сокот



