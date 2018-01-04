Происшествие у берегов Камчатки: ход потеряли два рыболовецких судна

В экстренных службах региона сообщили о том, что в Охотском море у берегов Камчатки потеряли ход два рыболовецких траулера.







Текст сообщения экстренных служб носит следующий характер: - "у большого рыболовецкого морозильного траулера "Юго- Восток-1" на винт намотался швартовый трос. У среднего морозильного траулера "Виктория-1" на винт намотались рыболовецкие снасти. Оба судна, находящиеся приблизительно в 40 км друг от друга, потеряли ход".





Известно, что на одном траулере было 84 человека, в то время как на борту второго находилось 86 человек.





Это ЧП не представляет угрозы людям. Кстати, разлива топлива тоже не было. На помощь траулерам направили спасательные суда.





Текст: Т. Сокот



