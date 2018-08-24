Последствия непогоды в Японии: отменены сотни авиарейсов по причине тайфуна "Симарон"

Причина в том, что приближается тайфун "Сиимарон". Дело в том, что ураган , возможно, ударит по японскому побережью уже сегодня.



Синоптики говорят, что под удар стихии попадают районы, еще не оправившиеся после наводнения и схода оползней в начале лета – июль месяц. Напомним, что тогда погибли люди - более 200 человек.

К общественности обратился премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он призвал людей сделать все возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась снова.

Текст: Т. Сокот



