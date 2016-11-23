После мощного землетрясения в префектуре Фукусима объявили об угрозе возникновения цунами
23.11.2016 09:11 / Происшествия / Прочли: 99 человек
Национальное метеорологическое управления Японии проинформировало общественность о том, что волна цунами, высота которой составила по крайней мере 3 метра, может ударить по северо-восточной части страны уже в ближайшее время.
Мощное землетрясение, магнитуда которого 7,3, случилось ближе к северо-востоку от основного японского острова Хонсю.
В Национальном метеорологическом управления Японии сообщили, что объявили угрозу цунами.
Что касается эпицентра землетрясения, он расположился ближе к востоку от префектуры Фукусима. Очаг залег на глубине в пределах 10 км под дном океана.
После подземных толчков Национальное метеорологическое управление Японии предупредило о том, что к берегам префектуры приближается цунами. Его высота достигла высоты до трех метров.
Одновременно для таких префектур как Иватэ, Аомори, Мияги, Тибы, Ибараки продолжает действовать предупреждение о цунами высотой в пределах одного метра. Также и метеорологи предупредили, что фактическая волна цунами может быть больше, по сравнению с той, что прогнозируется.
Местных жителей призвали, чтобы они немедленно покинули береговую линию.
Подземные толчки ощущали жители 20 префектур, которые находятся в центральной и северо-восточной части страны.
В Токио на протяжении нескольких минут весьма сильно раскачивались стены.
Для того, чтобы полностью собрать информацию о землетрясении при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ был создан экстренный штаб. Это объявило правительство страны. Что касается самого главы правительства, он в настоящий момент находится с визитом в Аргентине.
Сегодня многочисленные компании проверяют АЭС. Японские компании-операторы в настоящее время в экстренном порядке проверяют, не пострадали ли атомные станции страны в результате мощного землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в префектуре Фукусима.
В частности, проверкой состояния АЭС "Фукусима-1" занимается компания оператора Tokyo Electric Power (TEPCO). Сегодня проверяют и АЭС "Токай" и "Онагава". Они расположены в северо-восточном регионе страны. В настоящий момент информация о внештатных ситуациях на АЭС отсутствует.
В результате землетрясения приостановлено было движение скоростных поездов.
Движение скоростных поездов "синкансэн" пристановили на северо-востоке Японии практически сразу после землетрясения.
В настояний момент на всех ветках в этой части страны проверяется система безопасности.
Текст:
Сокот Т. Н.
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Источник: LadyVenus.ru
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