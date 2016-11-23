После мощного землетрясения в префектуре Фукусима объявили об угрозе возникновения цунами

Мощное землетрясение, магнитуда которого 7,3, случилось ближе к северо-востоку от основного японского острова Хонсю.







В Национальном метеорологическом управления Японии сообщили, что объявили угрозу цунами.





Что касается эпицентра землетрясения, он расположился ближе к востоку от префектуры Фукусима. Очаг залег на глубине в пределах 10 км под дном океана.





После подземных толчков Национальное метеорологическое управление Японии предупредило о том, что к берегам префектуры приближается цунами. Его высота достигла высоты до трех метров.





Одновременно для таких префектур как Иватэ, Аомори, Мияги, Тибы, Ибараки продолжает действовать предупреждение о цунами высотой в пределах одного метра. Также и метеорологи предупредили, что фактическая волна цунами может быть больше, по сравнению с той, что прогнозируется.





Местных жителей призвали, чтобы они немедленно покинули береговую линию.





Подземные толчки ощущали жители 20 префектур, которые находятся в центральной и северо-восточной части страны.





В Токио на протяжении нескольких минут весьма сильно раскачивались стены.





Для того, чтобы полностью собрать информацию о землетрясении при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ был создан экстренный штаб. Это объявило правительство страны. Что касается самого главы правительства, он в настоящий момент находится с визитом в Аргентине.





Сегодня многочисленные компании проверяют АЭС. Японские компании-операторы в настоящее время в экстренном порядке проверяют, не пострадали ли атомные станции страны в результате мощного землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в префектуре Фукусима.





В частности, проверкой состояния АЭС "Фукусима-1" занимается компания оператора Tokyo Electric Power (TEPCO). Сегодня проверяют и АЭС "Токай" и "Онагава". Они расположены в северо-восточном регионе страны. В настоящий момент информация о внештатных ситуациях на АЭС отсутствует.





В результате землетрясения приостановлено было движение скоростных поездов.





Движение скоростных поездов "синкансэн" пристановили на северо-востоке Японии практически сразу после землетрясения.





В настояний момент на всех ветках в этой части страны проверяется система безопасности.





Текст:

Сокот Т. Н.