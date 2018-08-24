Эпидемия черная смерть, черный мор или пандемия: невероятные факторы о самых страшных заболеваниях
24.08.2018 10:54 / Общество / Прочли: 449 человек
Черная смерть большинству известна как чума. Это название возводят к черным или тёмно-багровым пятнам, которые появляются на теле больных чумой либо выступают на трупе умершего от заболевания.
Вспышка этой болезни оказалась настолько смертельной в мире, что эпидемию чумы в США до сих пор помнят. Пандемия чумы протекает преимущественно в бубонной форме.
История этого смертельного заболевания представлена в журнале History Channel. Все началось в 1347 году, когда 12 японских генуэзских кораблей вернулись из путешествия по Черному морю. Итальянцы давно слышали о «Великом чуде», родом с Востока (Китай, Индия, Персия и Египет), но когда они узнали, что оно достигло их берегов, было уже слишком поздно. Крысы и блохи, несущие болезнь, вызванную возбудителями чумы - бактериями Yersinia pestis, уже покинули лодку и начали заражать итальянцев.
Инфекционный агент эпидемии – черная палочка. Из Италии она начала распространяться по другим европейских странам, не исключение Франция (Париж) и Великобритания (Лондон). Способ распространения заболевания – вредители (например, крысы, мыши) и воздушно-крапельный.
Пандемию чумы описал итальянский поэт Джованни Боккаччо. Он обратил внимание на наиболее очевидный симптом, а именно, как у мужчин и у женщин в начале заболевания появляется определенная опухоль на паху и подмышками. Ее величина – обычное яблоко, или яйцо. Встречаются некоторые и меньше, в размер фурункула. Из них выходит гой и кровь. Другие симптомы заболевания – это лихорадка, головная боль, озноб и слабость. Смерть наступает очень быстро.
Эпидемия чумы имеет свою периодизацию и насчитывает три этапа. Та, о которой мы сейчас говорим, это вторая пандемия XIX — начала XX века. Медицинская наука тоже не знает как остановить болезнь, и даже не потому что она недостаточно развита, а тому что в силу многих обстоятельств изменяются механизмы заболевания, не исключение экологический фактор.
Многие врачи утверждают, что заболевания подобного характера – это наказание человечества Богом за грехи. Кстати, это далеко не единственный способ очищения населения, особенно среди евреев. Убийство – один из них. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) к моменту начала эпидемии чумы в 1350-х годах убито было приблизительно 60 процентов европейского населения.
Эпидемия чумы созвучна с флагелланством, а именно бичующейся сектой флагеллантов. Последние, используя экстазу, умерщвляли свою плоть. В период черной смерти у этого движения был небывалый размах. Религиозный фанатизм флагеллантов остановить эпидемию так и смог, однако, он ее принес в Страсбург и другие города.
Обратим внимание, что второй пандемии предшествовали многочисленные катаклизмы, изменился климат. Он стал более неустойчив и очень холодный. Между собой чередовались повышенная влажность и засуха, частыми стали ливневые дожди, ураганы. Особая роль здесь принадлежит и саранче. В 1315-1317 годах начался великий голод, у людей ослабла иммунная система, началась эпидемия чумы. Еще один фактор возникновения заболевания – личная гигиена. Уже сколько лет после этой трагедии прошло, а чума по-прежнему поражает от 1 000 до 2 000 человек каждый год, причем 95 процентов случаев приходится на южные страны Африки, начиная от Сахары.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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