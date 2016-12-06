Китайский суд защитил мужчину от физического насилия со стороны супруги

Как описывает газета «China Daily», супруги поженились в 2014 году. Мужчина утверждает, что они постоянно ругались из-за мелочей, и раздосадованная жена не раз его била. По словам потерпевшего, сначала он подвергся побоям в мае, затем – в ноябре. Насилие произошло на глазах у новорожденной дочери пары.

На минувшей неделе пострадавший китаец собрал обращения из полиции, медицинские справки и обратился с жалобой в окружной суд Пекина.

Суд, рассмотрев материалы дела, выдал мужчине защитный ордер от жены. Ей запрещено «причинять беспокойство, угрожать и наносить вред супругу». Если женщина нарушит постановление суда, ее могут задержать на 15 суток и оштрафовать на тысячу юаней.

Решение суда в Пекине принято в соответствии с новым законом о борьбе с домашним насилием. Такой закон в Китае принят впервые, он вступил в силу в марте текущего года. По данным СМИ, уже выданы более 300 ордеров, защищающих женщин от агрессивных партнеров. Но подобных решений по случаям, где пострадавшим оказался мужчина, суд ранее не выдавал.

Текст: Е. Скобелева