Китайский суд защитил мужчину от физического насилия со стороны супруги
Впервые в истории житель Китая получил судебное решение, защищающее его от жены, которая регулярно колотила его. Женщине запретили приближаться к супругу ближе, чем на 200 метров, на протяжении не менее полугода.
Как описывает газета «China Daily», супруги поженились в 2014 году. Мужчина утверждает, что они постоянно ругались из-за мелочей, и раздосадованная жена не раз его била. По словам потерпевшего, сначала он подвергся побоям в мае, затем – в ноябре. Насилие произошло на глазах у новорожденной дочери пары.
На минувшей неделе пострадавший китаец собрал обращения из полиции, медицинские справки и обратился с жалобой в окружной суд Пекина.
Суд, рассмотрев материалы дела, выдал мужчине защитный
ордер от жены. Ей запрещено «причинять беспокойство, угрожать и наносить вред
супругу». Если женщина нарушит постановление суда, ее могут задержать на 15
суток и оштрафовать на тысячу юаней.
Решение суда в Пекине принято в соответствии с новым законом о борьбе с домашним насилием. Такой закон в Китае принят впервые, он вступил в силу в марте текущего года. По данным СМИ, уже выданы более 300 ордеров, защищающих женщин от агрессивных партнеров. Но подобных решений по случаям, где пострадавшим оказался мужчина, суд ранее не выдавал.
Текст: Е. Скобелева