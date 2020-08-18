Что мы знаем о мятеже в Бамако?





Захватив лагерь, мятежники двинулись на столицу.

Днем они ворвались в резиденцию Кейты и арестовали президента и его премьер-министра, которые оба были там.

Причина переезда неясна, как и количество солдат, участвовавших в мятеже. В некоторых сообщениях говорится, что причиной этого стал спор о заработной плате.

Лагерь Кати также стал центром мятежа в 2012 году, когда солдаты были недовольны неспособностью старшего командования остановить джихадистов и повстанцев туарегов, взявших под свой контроль север Мали.

На кадрах видно, что во вторник горело здание, принадлежащее министерству юстиции в Бамако.

Текст: Т. Сокот



