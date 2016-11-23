В результате ДТП под Иркутском, Байкальский тракт, госпитализированы 11 медиков

Двенадцать человек госпитализировали в Иркутске после ДТП на Байкальском тракте. Среди них оказалось 11 медиков. Это было ДТП с участием перевозившего врачей микроавтобуса. Таково сообщение пресс-службы министерства здравоохранения региона.







Ее текст сообщения носит следующий характер: - “в Иркутскую городскую клиническую больницу №3 машинами скорой медицинской помощи областного центра с места происшествия доставлены 12 человек, в том числе 11 сотрудников Ивано-Матренинской детской клинической больницы, а также водитель автомобиля Mercedes”.





Что касается состояния пострадавших, его медики оценили как удовлетворительное и средней степени тяжести.





Детали происшествия уточнили в министерстве. Здесь сообщили, что в микроавтобусе находились 24 человека. Среди них были средние медицинские работники, врачи, водитель Ивано-Матренинской детской больницы, а также три сотрудника клининговой компании. Эти люди направлялись на работу в отделение восстановительного лечения. Оно расположено на 23 километре Байкальского тракта.





Ранее в СМИ была информация о том, что было 12 пострадавших среди числа пассажиров опрокинувшегося микроавтобуса.





Несколько слов об аварии. Она случилась на 16 км Байкальского тракта. В полиции сообщили, что автомобилем Mercedes управляла 23-летняя жительница Иркутска. Сегодня утром это транспортное средство столкнулось с самосвалом. Дальше тот ударил в заднюю ось следовавший по встречному направлению микроавтобус Ford Transit. В результате удара последний опрокинулся.





Текст:

Сокот Т. Н.



