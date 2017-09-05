Северная Корея угрожает Штатам новыми «подарками»
Власти КНДР назвали последние испытания водородной бомбы своими ядерщиками «подарком», предназначенным США. И пообещали прислать «еще больше таких подарков».
Так прямым текстом во вторник, 5 сентября, заявил посол КНДР при Организации Объединенных Наций (оказывается, такой чиновник в закрытом северокорейском государстве существует) Хан Тай-Сонг.
«Я горд тем, что ровно два дня назад, 3
сентября, КНДР успешно провела испытания водородной бомбы, рассчитанной для
крепления на межконтинентальной баллистической ракеты в рамках государственного
плана создания стратегических ядерных сил», – заявил Тай-Сонг во вторник в ходе
Женевского форума. По его словам, последние действия КНД являются «подарочным
набором, адресованным не кому иному, как США». «США получат еще больше подарков
от моей страны, если будут безрассудно провоцировать и предпринимать попытки давить
на КНДР», – завершил он свою речь.
Текст: Е. Скобелева