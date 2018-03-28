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Все о бульдозерах

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Все о бульдозерах

28.03.2018 11:21 / Общество / Прочли: 270 человек

Бульдозером называют землеройную машину, которая оснащена гусеницами. Техника оборудована отвалом, благодаря чему быстро и эффективно справляется с одной из главных задач – выкапыванием грунта и его транспортировкой.

Бульдозеры б/у известных марок Caterpillar, Shehwa, Shantui, New Holland, Komatsu представлены в каталоге компании HEAVY FAIR. Вся спецтехника прошла техническую и юридическую проверку и находится в хорошем состоянии.

Сфера использования

Без бульдозера сложно обойтись на стройплощадках и в карьерах, где ведется добыча полезных ископаемых.

Бульдозеры выполняют следующие операции:

  • Снимают слои полезных ископаемых и плодородной почвы.
  • Выравнивают грунт.
  • Перемещают горные породы, а также почву и сыпучие стройматериалы.
  • Разрабатывают каналы.
  • Зачищают пологие откосы.
  • Формируют насыпи, создают земляные рвы.
  • Участвуют в организации подъездных дорог, в мелиорации и добыче торфа.
  • Валят небольшие деревья и выкорчевывают пни, передвигают горящие деревья при пожарах.
  • Очищают участки от камней, мусора, противотанковых средств. Участвуют бульдозеры и в уборке снега.

Специфика техники

Основное преимущество бульдозеров – способность работать на территории с неровной поверхностью. Благодаря наличию гусениц они легко перемещаются по участкам со сложным рельефом – например, в карьерах.

Модельный ряд спецтехники включает бульдозеры, которые оборудованы поворотным или неповоротным отвалом, а также универсальную технику, отвал которой представляет собой две шарнирно сочлененных половины.

Отвалы оснащаются приводом, благодаря которому они могут двигаться – опускаться и подниматься.

В зависимости от области использования бульдозеры могут агрегатироваться уширителями, откосниками, рыхлителями и другим оборудованием.

Преимущества HEAVY FAIR

Мы предлагаем вам выгодные условия сотрудничества:

  • Вся спецтехника проходит техническую и юридическую проверку. Эксперт HEAVY FAIR изучает узлы и агрегаты бульдозеров и составляет отчет. С ним вы можете ознакомиться на странице модели. Здесь же собраны фотографии техники. Если вы хотите лично оценить состояние спецтехники, мы сопроводим вас к месту ее нахождения.
  • Чтобы продать спецтехнику, вам не нужно выводить ее из эксплуатации и доставлять в нашу компанию. Мы посетим вас сами.
  • Мы отслеживаем информацию о каждом объявлении. Ежедневно мы анализируем сведения о количестве просмотров страницы, ставках аукциона и так далее.
  • Продать бульдозер можно тремя способами. Аукцион позволяет реализовать технику по цене, которая на 10–20% выше заявленной. Market Place – это продажа по фиксированной цене. Срочный выкуп – отличное решение, если вам быстро нужны деньги.
  • Приобрести технику можно в лизинг.
  • Мы работаем в России и СНГ. Это значит, что покупатель для вашего оборудования обязательно найдется.
  • Специалисты компании помогут вам подготовить документы для заключения сделки и прохождения таможни.

HEAVY FAIR осуществляет доставку спецтехники по РФ.

Чтобы уточнить детали сотрудничества, свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 185-03-89.

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Источник: LadyVenus.ru
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