Все о бульдозерах
Бульдозером называют землеройную машину, которая оснащена гусеницами. Техника оборудована отвалом, благодаря чему быстро и эффективно справляется с одной из главных задач – выкапыванием грунта и его транспортировкой.
Бульдозеры б/у известных марок Caterpillar, Shehwa, Shantui, New Holland, Komatsu представлены в каталоге компании HEAVY FAIR. Вся спецтехника прошла техническую и юридическую проверку и находится в хорошем состоянии.
Сфера использования
Без бульдозера сложно обойтись на стройплощадках и в карьерах, где ведется добыча полезных ископаемых.
Бульдозеры выполняют следующие операции:
- Снимают слои полезных ископаемых и плодородной почвы.
- Выравнивают грунт.
- Перемещают горные породы, а также почву и сыпучие стройматериалы.
- Разрабатывают каналы.
- Зачищают пологие откосы.
- Формируют насыпи, создают земляные рвы.
- Участвуют в организации подъездных дорог, в мелиорации и добыче торфа.
- Валят небольшие деревья и выкорчевывают пни, передвигают горящие деревья при пожарах.
- Очищают участки от камней, мусора, противотанковых средств. Участвуют бульдозеры и в уборке снега.
Специфика техники
Основное преимущество бульдозеров – способность работать на территории с неровной поверхностью. Благодаря наличию гусениц они легко перемещаются по участкам со сложным рельефом – например, в карьерах.
Модельный ряд спецтехники включает бульдозеры, которые оборудованы поворотным или неповоротным отвалом, а также универсальную технику, отвал которой представляет собой две шарнирно сочлененных половины.
Отвалы оснащаются приводом, благодаря которому они могут двигаться – опускаться и подниматься.
В зависимости от области использования бульдозеры могут агрегатироваться уширителями, откосниками, рыхлителями и другим оборудованием.
Преимущества HEAVY FAIR
Мы предлагаем вам выгодные условия сотрудничества:
- Вся спецтехника проходит техническую и юридическую проверку. Эксперт HEAVY FAIR изучает узлы и агрегаты бульдозеров и составляет отчет. С ним вы можете ознакомиться на странице модели. Здесь же собраны фотографии техники. Если вы хотите лично оценить состояние спецтехники, мы сопроводим вас к месту ее нахождения.
- Чтобы продать спецтехнику, вам не нужно выводить ее из эксплуатации и доставлять в нашу компанию. Мы посетим вас сами.
- Мы отслеживаем информацию о каждом объявлении. Ежедневно мы анализируем сведения о количестве просмотров страницы, ставках аукциона и так далее.
- Продать бульдозер можно тремя способами. Аукцион позволяет реализовать технику по цене, которая на 10–20% выше заявленной. Market Place – это продажа по фиксированной цене. Срочный выкуп – отличное решение, если вам быстро нужны деньги.
- Приобрести технику можно в лизинг.
- Мы работаем в России и СНГ. Это значит, что покупатель для вашего оборудования обязательно найдется.
- Специалисты компании помогут вам подготовить документы для заключения сделки и прохождения таможни.
HEAVY FAIR осуществляет доставку спецтехники по РФ.
Чтобы уточнить детали сотрудничества, свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 185-03-89.