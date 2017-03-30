В Тихом океане, неподалеку от поселка Усть-Камчатск, Камчатка, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7
30.03.2017 09:02 / Происшествия / Прочли: 256 человек
В результате случившегося жертвы и разрушения отсутствуют. Об угрозе возникновения цунами в регионе не объявляли.
Мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,7, произошло в Тихом океане неподалеку от поселка Усть-Камчатск, Камчатка. В населенном пункте это событие было ощутимо силой в пределах до 5 баллов, информирует общественность дежурная служба сейсмостанции "Петропавловск".
Ее текст сообщения носит следующий характер: - "землетрясение магнитудой 6,7 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Эпицентр находился в 85 км от поселка Усть-Камчатск. Население ощутило толчки силой до 5 баллов. Объявлена угроза цунами".
В СМИ обнародована информация о том, что землетрясение зафиксировали в 16:09 по местному времени (07:09 мск). Его последствия прокомментировал представитель Сахалинского центра цунами, сообщив, что "в результате землетрясение возможно локальное цунами высотой до 0,5 метра. До Северо-Курильска (остров Парамушир) волна может дойти через два часа. Угрозы побережью Сахалинской области нет".
В том числе сейсмологи зарегистрировали сразу несколько повторных подземных толчков. О них сказано следующее: - "зарегистрировано несколько толчков, магнитуда самого сильного составила 5. Сейчас наблюдаются слабые толчки".
Сергей Хабаров, министр спецпрограмм Камчатского края, отметил, что жертвы и разрушения в населенных пунктах Камчатки отсутствуют.
Хабаров сообщил, что "жертв и разрушений нет. Проводим проверку. Оперативные группы выехали для осмотра зданий и сооружений". Он сообщил, что звонки от населения не поступали.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю заявили, что угроза цунами по причине землетрясения в регионе не объявляли.
Текст сообщения ведомства носит следующий характер: - "по предварительной информации, жертв, пострадавших, разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами для Камчатки не объявлялась. Все объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме".
До сих пор спасатели выясняют, не пострадали ли по причине инцидента жилые дома и иные строения в населенных пунктах Камчатки. Оперативные группы заняты тем, чтобы обследовать здания в Усть-Камчатском районе, где случилось ощущаемое землетрясение.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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