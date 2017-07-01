В ночном клубе Арканзаса в результате стрельбы ранены 17 человек
01.07.2017 22:34 / Происшествия / Прочли: 311 человек
Происшествие прокомментировали в полиции. Здесь сообщили, что этот инцидент никоим образом не связан с терроризмом.
Стрельбу открыли в ночь на субботу в клубе Power Ultra Lounge, что расположен в Литл-Роке, штат Арканзас. Сообщение этого характера обнародовано в Twitter официальными представителями полицейского управления города.
В настоящий момент жизням раненых ничто не угрожает.
Случившееся прокомментировал шеф полиции города Кентон Бакнер. Он сообщил, что причина случившегося – ссора между посетителями клуба. Такое же мнение и властей города.
В управлении уточнили информацию об инциденте, сообщив, что он ником образом не связан с терроризмом.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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