В ночном клубе Арканзаса в результате стрельбы ранены 17 человек

Стрельбу открыли в ночь на субботу в клубе Power Ultra Lounge, что расположен в Литл-Роке, штат Арканзас. Сообщение этого характера обнародовано в Twitter официальными представителями полицейского управления города.







В настоящий момент жизням раненых ничто не угрожает.

Случившееся прокомментировал шеф полиции города Кентон Бакнер. Он сообщил, что причина случившегося – ссора между посетителями клуба. Такое же мнение и властей города.





В управлении уточнили информацию об инциденте, сообщив, что он ником образом не связан с терроризмом.





Текст:

Т. Сокот



