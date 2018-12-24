Бойцы спецназа королевского военно-морского флота: в Великобритании удалось освободить захваченное мигрантами судно

Эту информацию подтвердило правительство Великобритании.



В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: "Похитители быстро сдались, они были вооружены только железными прутьями и ножами".

Обратим внимание, что в Twitter опубликовано сообщение полиции Эссекса. Он говорит, что в том месте, где произошел инцидент, всех угрожавших команде мигрантов задержаны.

Что касается членов экипажа, никто не пострадал.

Напомним, что ранее четыре мигранта требовали, чтобы их доставили на берег, угрожая при этом членам команды.

Текст: Т. Сокот



