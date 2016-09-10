Авто-леди на «Infiniti» врезалась в локомотив в Екатеринбурге, есть жертвы

23-летняя девушка за рулем иномарки выехала на железнодорожный переезд на перегоне Лечебный – Кольцово, проигнорировав сигнал светофора, запрещавший движение. В этот момент к переезду приближался локомотив, который не успел затормозить и буквально снес автомобиль.



В результате столкновения с поездом погиб 27-летний мужчина, сидевший возле водителя автомобиля. Еще четыре человека из машины получили различные травмы и были госпитализированы.

По информации полиции, пострадавшие – мужчины 25 и 27 лет и женщины 23 и 25 лет. По факту ДТП проводится доследственная проверка, - добавляется на сайте Уральского следственного управления на транспорте.

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