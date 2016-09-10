Авто-леди на «Infiniti» врезалась в локомотив в Екатеринбурге, есть жертвы
В Екатеринбурге в ночь на субботу произошла авария с участием внедорожника «Infiniti» и поезда, - сообщает пресс-служба главного управления МВД по Свердловской области.
23-летняя девушка за рулем иномарки выехала
на железнодорожный переезд на перегоне Лечебный – Кольцово, проигнорировав сигнал
светофора, запрещавший движение. В этот момент к переезду приближался
локомотив, который не успел затормозить и буквально снес автомобиль.
В результате столкновения с поездом погиб 27-летний мужчина,
сидевший возле водителя автомобиля. Еще четыре человека из машины получили различные
травмы и были госпитализированы.
По информации полиции, пострадавшие – мужчины 25 и 27 лет
и женщины 23 и 25 лет. По факту ДТП проводится доследственная проверка, -
добавляется на сайте Уральского следственного управления на транспорте.
Текст:
А. Замятина