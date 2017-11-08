В Португалии огласили список стран-участниц «Евровидения-2018»

Напомним, что «Евровидения-2018» будет проходить в Португалии.

В Лиссабоне планируют выступить представители Армении, Австралии, Болгарии, Австрии, Бельгии, Азербайджана, Венгрии, Албании, Беларуси, Великобритании, Германии, Дании, Греции, Израиля, Грузии, Израиля, Италии, Исландии, Кипра, Испании, Литвы, Ирландии, Молдовы, Италии, Латвии, Мальты, Нидерландов, Польши, Норвегии, Португалии, Сербии, Чехии, Румынии, Эстонии, Сан-Марино, Словении, Финляндии, Хорватии, Франции, Черногории, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Кстати, в числе участников такие страны как Россия и Украина.

Обратим внимание на то, что представлен промо-ролик события, который непосредственно связан с морской тематикой. Это логотип мероприятия. Оно будет проходить под официальным девизом «Все на борт!».





Текст: Т. Сокот