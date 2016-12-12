Обнародовано видео полета над Марсом

Специалисты ЕКА все-таки создали видео, за основу которого фотографии, выполненные на марсианской поверхности. Само видео отлично имитирует туристическую поездку по руслу водного протока Mawrth Vallis, которое, напомним, высохло еще четыре миллиарда лет назад.







Обратим внимание, что в переводе с уэльского языка Mawrth – это «Марс». Mawrth Vallis – это каньон. Его длина составляет 600 километров. Что касается глубины, она составляет два километра. Он находится вдоль границы, которая отделяет южные горы от северных низменностей Красной планеты.





Несколько слов о снимках, выполненных стереокамерой высокого разрешения ЕКА Mars Express. Они отображают путешествие, которое начинается в устье оттока канала. Его возраст составляет приблизительно четыре миллиарда лет. Далее это путешествие движется к источнику, питавшему этот «рубец» на теле Марса, известное как нагорье Arabia Terra.





На поверхности Mawrth Vallis выявлены отложения минералов. Это филосиликаты. Их присутствие свидетельствует, что в прошлом на планете была вода.





Кстати, команда ученых, которой руководит Джозеф Леви, представляющий Университет Техаса, смогла обнаружить на Марсе ледяные котлы. Особое внимание ученых привлек бассейн Hellas. Он изобилует достаточно загадочными для науки воронками. Ранее предполагалось, что столь необычный рельеф этого района планеты формировался в результате метеоритных бомбардировок.





В СМИ уже тоже сообщалось, что на Марсе уфологами был обнаружен разрушенный город. Об этом свидетельствуют тоже фотографии марсохода 3-го поколения «Кьюриосити».





Текст:

Т. Сокот



