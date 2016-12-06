Над Саяногорском, Республика Хакасия, пролетел крупный метеорит

Вспышка от падения метеорита была очень сильной и яркой. Ее видели не только жители Саяногорска, но и столицы Хакасии Абакана, что находится в 80-ти километрах.



МЧС по республике сообщило, что в южной части Хакасии проверяют объекты экономики после информации о сгоревшем в плотных слоях атмосферы метеорите. Отмечается, что Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС, заводы компании "Русал" и объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Предположительно, небесное тело упало в районе долины Бабик недалеко от Саяногорска. Пресс-секретарь главы республики Ольга Колесникова рассказала, что туда уже выехали специалисты для исследования.

Напомним, последний случай падения метеорита в России произошел в Челябинской области в феврале 2013 года. Ударная волна от болида повредила здания и выбила множество стекол в домах. Пострадали более 1,6 тысячи человек. Обломки метеорита упали в озеро Чебаркуль.

Текст: Е. Скобелева