Над Саяногорском, Республика Хакасия, пролетел крупный метеорит
Неустановленное небесное тело, вероятно, метеорит, упало на территории Бейского района Хакасии. Как сообщается на официальном сайте города Саяногорска, падение светящегося предмета с неба произошло в 18.37 по местному времени (14.37 мск).
Вспышка от падения метеорита была очень сильной и яркой. Ее
видели не только жители Саяногорска, но и столицы Хакасии Абакана, что находится
в 80-ти километрах.
МЧС по республике сообщило, что в южной части Хакасии
проверяют объекты экономики после информации о сгоревшем в плотных слоях
атмосферы метеорите. Отмечается, что Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС, заводы
компании "Русал" и объекты жизнеобеспечения города работают в штатном
режиме.
Предположительно, небесное тело упало в районе долины
Бабик недалеко от Саяногорска. Пресс-секретарь главы республики Ольга
Колесникова рассказала, что туда уже выехали специалисты для исследования.
Напомним, последний случай падения метеорита в России
произошел в Челябинской области в феврале 2013 года. Ударная волна от болида повредила
здания и выбила множество стекол в домах. Пострадали более 1,6 тысячи человек. Обломки
метеорита упали в озеро Чебаркуль.
Текст: Е. Скобелева