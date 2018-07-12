В Квебеке по причине жары умирают люди

Обратим внимание, что в провинции Квебек аномальная жара. Ее последствия просто ужасны - погибли 70 человек. Очень много жертв в Монреале. В основном это были люди, которым больше 60 лет. Да, кстати, переполнены городские морги.







Напомним, что в прошлом месяце, 29 июня, в Квебеке была высокой в день температура воздуха. Она не опускалась ниже 34 градусов тепла. Обратим внимание, что в условиях повышенной влажности это было эквивалентно приблизительно 40 градусам.

однако, синоптики обращают внимание общественности на постепенное похолодание.

Текст: Т. Сокот



