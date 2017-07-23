Моряки пожаловались британской премьерше, что не могут под водой качать по интернету порнофильмы
Британские подводники подтвердили стереотип о брутальности матросов, поставив в неловкое положение и себя, и высокопоставленную женщину-политика.
Двое британских
подводников посетовали премьер-министру страны Терезе Мэй на то, что в период
рейсов не могут… скачивать порно из Интернета. Состоялся этот более чем
странный разговор в саду премьерской резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне во
время приема, устроенного для членов ЛГБТ-сообщества. Беседу двоих матросов и
главы правительства случайно подслушали другие гости мероприятия.
Моряки жаловались
премьеру на низкую скорость интернета и, соответственно, скачивания и попросили
ее исправить ситуацию. Занимающая высокий пост чиновница пообещала со скоростью
интернета на субмаринах подсобить. Мол, не вопрос, попросим повысить. Поблагодарив
Мэй, один из моряков зачем-то решил конкретизировать, для чего подводникам
необходим быстрый интернет.
«Проблема в том, –
начал он, – что мы не можем скачивать порно и нам приходится качать его на
жесткий диск предварительно», – посетовал на неудобства, которые вынуждены
сносить бравые матросы, военнослужащий.
Вполне очевидно, что
в разговоре с дамой, а к тому же лидером страны моряк болтнул лишнего и далеко
вышел за рамки пристойности. Поэтому, по словам свидетелей этого нелепого
разговора, Тереза Мэй поспешила под каким-то предлогом распрощаться со столь
непосредственными в своих изречениях собеседниками и ретировалась.
Текст: Е. Скобелева