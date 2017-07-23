Моряки пожаловались британской премьерше, что не могут под водой качать по интернету порнофильмы

Двое британских подводников посетовали премьер-министру страны Терезе Мэй на то, что в период рейсов не могут… скачивать порно из Интернета. Состоялся этот более чем странный разговор в саду премьерской резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне во время приема, устроенного для членов ЛГБТ-сообщества. Беседу двоих матросов и главы правительства случайно подслушали другие гости мероприятия.

Моряки жаловались премьеру на низкую скорость интернета и, соответственно, скачивания и попросили ее исправить ситуацию. Занимающая высокий пост чиновница пообещала со скоростью интернета на субмаринах подсобить. Мол, не вопрос, попросим повысить. Поблагодарив Мэй, один из моряков зачем-то решил конкретизировать, для чего подводникам необходим быстрый интернет.

«Проблема в том, – начал он, – что мы не можем скачивать порно и нам приходится качать его на жесткий диск предварительно», – посетовал на неудобства, которые вынуждены сносить бравые матросы, военнослужащий.

Вполне очевидно, что в разговоре с дамой, а к тому же лидером страны моряк болтнул лишнего и далеко вышел за рамки пристойности. Поэтому, по словам свидетелей этого нелепого разговора, Тереза Мэй поспешила под каким-то предлогом распрощаться со столь непосредственными в своих изречениях собеседниками и ретировалась.

Текст: Е. Скобелева