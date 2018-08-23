Моем голову пищевой содой и яблочным уксусом: как это?
23.08.2018 22:29 / Общество / Прочли: 488 человек
Шампунь с применением соды и яблочного уксуса сделает ваши волосы растущими. Это отличное домашнее средство, которое все-таки спасет ваши волосы от повреждения.
Косметологический рынок переполнен. Он представлен разной продукцией, в том числе не одной сотней разновидностей шампуней и бальзамов-ополоскивателей. Альтернативно, они сохраняют волосы в чистоте. Такое количество шампуней обусловлено тем, что формулировка каждого из них разная. Критерии его выбора следующие: - тип волос и бюджет. Главное, чтобы волосы были чистыми, и желательно долгое время.
Сегодня мыть голову снова начали пищевой содой и яблочным уксусом. Очень необычно для нашего времени, но вполне актуально. Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) - природный минерал, который уже давно признан и активно используется в разных целях и является полезным составом основного ингредиента. О нем, как и о яблочном уксусе принято говорить как о безвредном химическом веществе.
Пищевая сода и яблочный уксус: рецепт применения:
Содовый раствор тоже нужно уметь приготовить. Добавьте пищевую соду в воду. (Пример – смешайте 1 столовую ложку пищевой соды в 1 столовой ложке воды.) Такая же пропорция и для полоскания яблочным уксусом. Если волосы длинные и густые, тогда уксуса можно добавить больше. Процедура ополаскивания медленная. Такая методика улучшает состояние пациента, она актуальна для тех, кто страдает псориазом. Суть ее применения заключается в том, что она препятствует прогрессированию заболевания.
Рецепт применения пищевой соды и яблочного уксуса для волосистой части головы
Вымойте волосы, массируя смесь пищевой соды на коже головы. Смесь должна быть доведена до состояния кашицы. Она втирается в волосы и кожу. Дальше тщательно нужно их промыть под проточной водой. И только тогда локоны прополаскиваются водой с содержанием яблочного уксуса.
Соотношение следующее: на 1 литр воды необходима 1 столовая ложка яблочного уксуса. Повторяйте так каждые 3-4 дня на протяжении нескольких недель. Метод мытья головы новый, к нему нужно привыкнуть, и только потом вы сможете оценить разницу. В любом случае благодаря применению пищевой соды и яблочного уксуса улучшиться состояние кожи на голове, волосы будут выглядеть более эластичными, улучшиться их состояние.
Регулярно моя голову пищевой содой, полощите волосяную часть головы яблочным уксусом, тогда ваши волосы станут более мягкими и чистыми. Этот рецепт сэкономит немного денег на дорогостоящих шампунях и кондиционерах, хот он не исключает их использование.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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