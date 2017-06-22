Пожары на Дальнем Востоке: огонь охватил свыше 10 тыс. га леса
22.06.2017 22:32 / Происшествия / Прочли: 291 человек
На Дальнем Востоке только в минувшие сутки в региональном округе произошло 15 новых лесных пожаров.
Обратим внимание, что площадь, которую охватил природный пожар на Дальнем Востоке на протяжении минувших суток, превысила 10 тыс. га. Их основная часть пришлась на Якутию. Это сообщение принадлежит департаменту лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).
Текст сообщения носит следующий характер: - "в минувшие сутки в округе возникло 15 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе действовало 50 очагов: 28 - в Республике Саха (Якутия), 12 - в Амурской области, по три - в Камчатском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе, один - в Сахалинской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 10,1 тыс. га, основная ее часть пришлась на Якутию - 9,15 тыс. га".
В тушении принимали участие 270 человек. В своем работе они использовали 23 единицы техники и пять воздушных судов. Сегодня утром удалось ликвидировать восемь пожаров, однако, 42 до сих пор действительны.
Согласно последним данным, с начала пожароопасного периода в текущем году на Дальнем Востоке случилось более 1,1 тыс. лесных пожара. Площадь пожара составила 218,4 тыс. га. Многие из них произошли в Еврейской автономной области. Здесь сгорело 54,8 тыс. га. В Амурской области сгорело 34,8 тыс. га. В Якутии произошло 29,5 тыс. га. За период аналогичного периода 2016 года в округе случилось меньше пожаров – 985. Однако, на значительно большей площади - 1 млн га.
Вчера Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС обратился к представителям регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока, чтобы они сохранили особый противопожарный режим. Согласно прогнозам ведомства, в третьей декаде июня практически во всех регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала прогнозируется аномально жаркая погода, ожидаются достаточно высокие классы пожарной опасности.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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